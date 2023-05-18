35% предприятий в России заявили о недостатке рабочих, сообщает РБК со ссылкой на опрос Института экономической политики имени Егора Гайдара. В исследовании приняли участие около 1000 предприятий.
«Кадры — это проблема всерьез и надолго. <…> Люди — это не тот ресурс, который можно за полгода получить», — сказал заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергей Цухло. Кадровый дефицит, по его словам, стал одним из главных факторов сдерживания промышленного роста после начала военной спецоперации на территории Украины.
«Рынок после начала санкционной войны фантастически освободился, ушли не только дорогие, но и массовые бренды, которые могла бы заместить продукция российской легкой промышленности, но ее просто некому выпускать», — сказал Цухло, указав на еще один фактор — падение спроса. Предприятиям легкой промышленности требуются средние специальные учебные заведения для обучения рабочих, нужных для них квалификаций, отметил он.
Недостаток рабочих рук отмечался и осенью 2022-го на фоне призыва и уклонения от мобилизации. Самый большой дефицит кадров, как указывают авторы доклада, был зафиксирован на предприятиях легкой промышленности (-70%), в машиностроении (-35%) и на пищевых производствах (-25%).