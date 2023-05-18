«Рынок после начала санкционной войны фантастически освободился, ушли не только дорогие, но и массовые бренды, которые могла бы заместить продукция российской легкой промышленности, но ее просто некому выпускать», — сказал Цухло, указав на еще один фактор — падение спроса. Предприятиям легкой промышленности требуются средние специальные учебные заведения для обучения рабочих, нужных для них квалификаций, отметил он.