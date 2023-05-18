В нескольких районах Москвы объявили карантин из‑за птичьего гриппа

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах города из‑за птичьего гриппа. Распоряжение градоначальника опубликовано на его сайте.
Карантин вводят из‑за случаев заражения птиц в районе Орехово-Борисово, очагом распространения назван Борисовский пруд.
В числе зон — районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.
На время карантина гражданам запрещено посещать Борисовский пруд. В районах, где возможно распространение вируса, нельзя перемещать птиц и яйца, проводить сельскохозяйственные ярмарки, связанные с этим, снимать перья с упавших особей и лечить больных птиц.
В предыдущий раз карантин в столице из‑за птичьего гриппа объявляли в январе 2022 года. Тогда зараженных птиц обнаружили в парке Горького.