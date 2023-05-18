В нескольких районах Москвы объявили карантин из‑за птичьего гриппа

На время карантина гражданам запрещено посещать Борисовский пруд. В районах, где возможно распространение вируса, нельзя перемещать птиц и яйца, проводить сельскохозяйственные ярмарки, связанные с этим, снимать перья с упавших особей и лечить больных птиц.