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В нескольких районах Москвы объявили карантин из‑за птичьего гриппа

Семён Гудошников
Сегодня в 15:35

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах города из‑за птичьего гриппа. Распоряжение градоначальника опубликовано на его сайте.

Карантин вводят из‑за случаев заражения птиц в районе Орехово-Борисово, очагом распространения назван Борисовский пруд.

В числе зон — районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

На время карантина гражданам запрещено посещать Борисовский пруд. В районах, где возможно распространение вируса, нельзя перемещать птиц и яйца, проводить сельскохозяйственные ярмарки, связанные с этим, снимать перья с упавших особей и лечить больных птиц.

В предыдущий раз карантин в столице из‑за птичьего гриппа объявляли в январе 2022 года. Тогда зараженных птиц обнаружили в парке Горького.

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