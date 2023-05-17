Житель Одинцово остался жить в заброшенной пятиэтажке посреди нового ЖК. Он отказался переезжать

По словам соседей, мужчине предложили 15 вариантов жилья, но все они не подошли — нужна была трешка с двумя балконами, как в его нынешнем доме. Однако во второй очереди ЖК, куда переселяли обитателей его пятиэтажки, таких квартир не нашлось.