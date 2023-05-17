Житель Одинцово остался жить в заброшенной пятиэтажке посреди нового ЖК. Он отказался переезжать

Житель Одинцово отказался переселяться в новую квартиру и остался жить один в заброшенной пятиэтажке — она стоит посреди нового ЖК. Об этом сообщают Baza и «Коммерсант».
По словам соседей, мужчине предложили 15 вариантов жилья, но все они не подошли — нужна была трешка с двумя балконами, как в его нынешнем доме. Однако во второй очереди ЖК, куда переселяли обитателей его пятиэтажки, таких квартир не нашлось.
В результате мужчина остался жить в доме с выбитыми окнами и дверьми, без тепла, воды и газа. На месте этой пятиэтажки по планам должна была располагаться прогулочная зона и детская площадка.
Семья одинцовца переехала жить в более благоприятные условия, пока решается конфликт. Местная администрация и застройщик пытаются выселить одинокого квартиранта через суд.
Недавно суд в Барнауле обязал шумного жильца продать квартиру и переехать. Соседи жаловались, что он систематически шумит, кричит и громко слушает музыку в ночное время, из его квартиры слышны звуки драк и мат.