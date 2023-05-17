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Житель Одинцово остался жить в заброшенной пятиэтажке посреди нового ЖК. Он отказался переезжать

Семён Гудошников
Сегодня в 21:03

Житель Одинцово отказался переселяться в новую квартиру и остался жить один в заброшенной пятиэтажке — она стоит посреди нового ЖК. Об этом сообщают Baza и «Коммерсант».

По словам соседей, мужчине предложили 15 вариантов жилья, но все они не подошли — нужна была трешка с двумя балконами, как в его нынешнем доме. Однако во второй очереди ЖК, куда переселяли обитателей его пятиэтажки, таких квартир не нашлось.

В результате мужчина остался жить в доме с выбитыми окнами и дверьми, без тепла, воды и газа. На месте этой пятиэтажки по планам должна была располагаться прогулочная зона и детская площадка.

Семья одинцовца переехала жить в более благоприятные условия, пока решается конфликт. Местная администрация и застройщик пытаются выселить одинокого квартиранта через суд.

Недавно суд в Барнауле обязал шумного жильца продать квартиру и переехать. Соседи жаловались, что он систематически шумит, кричит и громко слушает музыку в ночное время, из его квартиры слышны звуки драк и мат.

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