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На Алтае суд обязал шумного жильца продать квартиру и переехать

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:06

Индустриальный районный суд города Барнаула обязал шумного жильца Д.В.Бартули в Алтайском крае продать квартиру и переехать. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

В ходе разбирательства соседи заявили, что мужчина систематически в ночное время громко шумит, кричит, гремит чем‑то, слушает музыку, из его квартиры слышаны звуки драк, нецензурная брань.

Недовольные жители неоднократно обращались в органы местного самоуправления, прокуратуру, администрацию президента РФ по факту нарушения тишины и покоя со стороны Бартули. При этом никаких мер к изменению своего поведения мужчина не предпринимал.

В итоге суд удовлетворил требования истца и обязал ответчика продать с публичных торгов его долю в праве собственности на квартиру. С вырученных средств Бартули должен будет оплатить расходы на исполнение судебного решения.

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Администрация Президента РФ
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