На Алтае суд обязал шумного жильца продать квартиру и переехать

Индустриальный районный суд города Барнаула обязал шумного жильца Д.В.Бартули в Алтайском крае продать квартиру и переехать. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
В ходе разбирательства соседи заявили, что мужчина систематически в ночное время громко шумит, кричит, гремит чем‑то, слушает музыку, из его квартиры слышаны звуки драк, нецензурная брань.
Недовольные жители неоднократно обращались в органы местного самоуправления, прокуратуру, администрацию президента РФ по факту нарушения тишины и покоя со стороны Бартули. При этом никаких мер к изменению своего поведения мужчина не предпринимал.
В итоге суд удовлетворил требования истца и обязал ответчика продать с публичных торгов его долю в праве собственности на квартиру. С вырученных средств Бартули должен будет оплатить расходы на исполнение судебного решения.