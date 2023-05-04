«Яндекс» обучит «Алису» говорить на других языках

Еще в 2018 году, более чем за год до выпуска «умных» колонок, источники «Ведомостей» сообщали о планах создать версию «Алисы» для украинского, белорусского и казахского языков. В 2019-м директор «Яндекса» в Узбекистане говорил, что «Алису» собираются перевести на узбекский. Однако, по данным источника «Коммерсанта», с началом пандемии работа над локализацией голосовой помощницы остановилась.