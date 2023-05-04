«Яндекс» обучит «Алису» говорить на других языках

«Яндекс» ищет сотрудников, которым предстоит добавить в голосовую помощницу «Алису» поддержку новых языков. Вакансии размещены на странице компании, на них обратил внимание «Коммерсант».
В «Яндексе» подтвердили, что собираются обучить «Алису» новым языкам, но не уточнили подробностей, в частности, о каких языках идет речь.
Среди актуальных вакансий «Яндекса» — разработчик системы понимания естественных языков (NLU) и разработчик в команду «международного движка „Алисы“», который должен добавить в код голосовой ассистентки языковую и культурную специфику.
Сейчас «Алиса» ведет диалоги только по-русски, но «умные» колонки с ней продаются и в других странах — Беларуси, Казахстане, Израиле и Узбекистане. В Казахстане можно купить также телевизоры «Яндекса» с голосовым управлением.
Еще в 2018 году, более чем за год до выпуска «умных» колонок, источники «Ведомостей» сообщали о планах создать версию «Алисы» для украинского, белорусского и казахского языков. В 2019-м директор «Яндекса» в Узбекистане говорил, что «Алису» собираются перевести на узбекский. Однако, по данным источника «Коммерсанта», с началом пандемии работа над локализацией голосовой помощницы остановилась.
Опрошенные изданием эксперты считают, что компании логично рассчитывать на крупные рынки, на которых она представлена другими сервисами — например, страны Южной Америки. Однако с локализацией «Алисы» могут возникнуть трудности — ее «игривая натура» может быть неприемлема для других культур, и ассистентку придется «перевоспитывать».