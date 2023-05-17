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Суд оставил в силе год лишения свободы для экс-президента Франции Николя Саркози

Семён Гудошников
Сегодня в 16:47

Французский апелляционный суд оставил в силе трехлетний срок лишения свободы, включая два года условно, для бывшего президента Николя Саркози. Об этом сообщает France 24. Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием.

Суд постановил, что экс-президент должен будет отбыть один год содержания под стражей дома с электронным браслетом. На три года ему запретили занимать государственные должности.

Приговор Саркози — беспрецедентный для Франции. Политик стал первым послевоенным президентом республики, приговоренным к лишению свободы. Теперь Саркози вновь попробует оспорить приговор — на этот раз в кассационном суде.

Экс-президента признали виновным в коррупции и торговле влиянием в марте 2021 года. Саркози среди прочего обвиняли в подкупе судьи французского кассационного суда Жильбера Азибера. По версии следствия, бывший президент через адвоката обещал ему должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о прослушке, которая была поставлена на телефон Саркози в рамках дела о нелегальном финансировании его президентской кампании со стороны французской компании L’Oréal. По этому делу бывшего французского лидера оправдали.

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