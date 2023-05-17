Суд оставил в силе год лишения свободы для экс-президента Франции Николя Саркози

Экс-президента признали виновным в коррупции и торговле влиянием в марте 2021 года. Саркози среди прочего обвиняли в подкупе судьи французского кассационного суда Жильбера Азибера. По версии следствия, бывший президент через адвоката обещал ему должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о прослушке, которая была поставлена на телефон Саркози в рамках дела о нелегальном финансировании его президентской кампании со стороны французской компании L’Oréal. По этому делу бывшего французского лидера оправдали.