Суд оставил в силе год лишения свободы для экс-президента Франции Николя Саркози

Французский апелляционный суд оставил в силе трехлетний срок лишения свободы, включая два года условно, для бывшего президента Николя Саркози. Об этом сообщает France 24. Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием.
Суд постановил, что экс-президент должен будет отбыть один год содержания под стражей дома с электронным браслетом. На три года ему запретили занимать государственные должности.
Приговор Саркози — беспрецедентный для Франции. Политик стал первым послевоенным президентом республики, приговоренным к лишению свободы. Теперь Саркози вновь попробует оспорить приговор — на этот раз в кассационном суде.
Экс-президента признали виновным в коррупции и торговле влиянием в марте 2021 года. Саркози среди прочего обвиняли в подкупе судьи французского кассационного суда Жильбера Азибера. По версии следствия, бывший президент через адвоката обещал ему должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о прослушке, которая была поставлена на телефон Саркози в рамках дела о нелегальном финансировании его президентской кампании со стороны французской компании L’Oréal. По этому делу бывшего французского лидера оправдали.