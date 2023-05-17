В РПЦ утвердили молитву для поиска работы

Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение «по случаю поиска работы». Об этом говорится в заявление, опубликованном в среду на сайте РПЦ.
В молитве просят подать человеку дело, которое пошло бы во благо, а также преуспевал в исполнении заповедей и любви к Богу. Текст:
Господи, Иисусе Христе, Создателю мира и Творче наш, всех в нуждах приемляй воздыхания, ведый просимое прежде прошения, глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй!
Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Ранее стало известно, что Владимир Путин решил передать икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, в собственность РПЦ. В течение года икона будет выставлена в московском храме Христа Спасителя. Затем она займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.