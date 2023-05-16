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ООН оценила стоимость восстановления инфраструктуры Украины в 411 млрд долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:19

Организация объединенных наций оценила стоимость восстановления инфраструктуры Украины после окончания боевых действий в 411 млрд долларов. Об этом стало известно из доклада ООН «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».

По словам экспертов, Украина потеряла в 2022 году большую часть промышленных активов и энергетической инфраструктуры. Экономика страны сократилась на 29,1%. В оценке стоимости восстановления Украины ООН согласился со Всемирным банком.

Всемирный банк еще в конце марта заявил, что на нужды Украины потребуется порядка 411 млрд долларов — это существенно больше изначально ожидаемых необходимых расходов в 349 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский также указывал, что ущерб от военного конфликта составил около 400 млрд долларов. Для восстановления страны он создал инвестиционный фонд.

В целом перспективы восстановления мировой экономики в ООН оценили как «туманные». Согласно прогнозам, мировая экономика вырастет на 2,3% в 2023 году и на 2,5% в 2024 году.

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теги
ООНВсемирный Банк
люди
Владимир Зеленский
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