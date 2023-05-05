Владимир Зеленский рассказал о создании инвестиционного фонда для восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании инветиционного фонда для восстановления страны. Он написал об этом в своем телеграм-канале.
Зеленский заявил, что обсудил открытие фонда на встрече с руководством крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock. Фонд должен привлечь частный и госкапитал для реализации «масштабных бизнес-проектов».
«Это важно не только для нашего народа, нашего общества, но и для бизнеса, предпринимателей за рубежом. Сегодня исторический момент, потому что с самых первых дней независимости у нас не было таких масштабных инвестиционных проектов в Украине», — написал Зеленский.
Президент добавил, что создание фонда станет «сильным сигналом об улучшении инвестиционного климата», и признался, что он и его команда гордятся тем, что могут инициировать проект.