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Владимир Зеленский рассказал о создании инвестиционного фонда для восстановления Украины

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:34

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании инветиционного фонда для восстановления страны. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

Зеленский заявил, что обсудил открытие фонда на встрече с руководством крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock. Фонд должен привлечь частный и госкапитал для реализации «масштабных бизнес-проектов».

«Это важно не только для нашего народа, нашего общества, но и для бизнеса, предпринимателей за рубежом. Сегодня исторический момент, потому что с самых первых дней независимости у нас не было таких масштабных инвестиционных проектов в Украине», — написал Зеленский.

Президент добавил, что создание фонда станет «сильным сигналом об улучшении инвестиционного климата», и признался, что он и его команда гордятся тем, что могут инициировать проект.

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