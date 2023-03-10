«У стиля нет возраста»: 62-летняя тиктокерка борется со стереотипами

62-летняя Гим Тан около 30 лет работала в Гонконге в индустрии высокой моды, а после переезда в Калифорнию стала заниматься консалтингом, несмотря на то что эта деятельность не приносила ей никакого удовольствия. Но во время пандемии дочь Майя посоветовала ей начать делиться своей страстью к моде в тиктоке. Несмотря на внутренние сомнения и некоторый страх перед новым, Гим Тан решила попробовать публично рассказать о своем видении стиля. И когда всего за три недели на ее аккаунт подписалось 10 тысяч человек, она поняла, что такие ролики вдохновляют других женщин ее возрастной группы. «Я надеюсь показать, что с возрастом они могут лишь наращивать уверенность в себе и своей внешности, как я», — рассказывает блогерка.