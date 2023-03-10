«У стиля нет возраста»: 62-летняя тиктокерка борется со стереотипами

62-летняя Гим Тан около 30 лет работала в Гонконге в индустрии высокой моды, а после переезда в Калифорнию стала заниматься консалтингом, несмотря на то что эта деятельность не приносила ей никакого удовольствия. Но во время пандемии дочь Майя посоветовала ей начать делиться своей страстью к моде в тиктоке. Несмотря на внутренние сомнения и некоторый страх перед новым, Гим Тан решила попробовать публично рассказать о своем видении стиля. И когда всего за три недели на ее аккаунт подписалось 10 тысяч человек, она поняла, что такие ролики вдохновляют других женщин ее возрастной группы. «Я надеюсь показать, что с возрастом они могут лишь наращивать уверенность в себе и своей внешности, как я», — рассказывает блогерка.
Гим Тан называет себя приверженицей традиционного классического стиля, но, видя поддержку со стороны подписчиков, она становится все смелее в выборе повседневной одежды. Своим примером тиктокерка хочет показать, что нужно носить то, что нравится, а не ориентироваться на условное «соответствие возрасту». Она напоминает, что «пожилые женщины могут выглядеть так же потрясающе в платьях, которые обычно носят молодые девушки».
На некоторых видео Гим Тан можно увидеть с ее дочерью — они носят похожие наряды, «чтобы показать, что у стиля действительно нет возраста». Блогерка признается, что ближе к пятидесятилетию начала чувствовать себя неувереннее, беспокоясь из‑за общественных стандартов красоты, навязанных медиа. Но благодаря соцсетям убедилась, что можно оставаться привлекательной в любом возрасте. Комментаторы признаются, что для них контент Гим Тан тоже является терапевтическим — он помогает им меньше бояться собственного старения.