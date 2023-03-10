Реклама
Новости

«У стиля нет возраста»: 62-летняя тиктокерка борется со стереотипами

Анна Красюк
Сегодня в 15:43

62-летняя Гим Тан около 30 лет работала в Гонконге в индустрии высокой моды, а после переезда в Калифорнию стала заниматься консалтингом, несмотря на то что эта деятельность не приносила ей никакого удовольствия. Но во время пандемии дочь Майя посоветовала ей начать делиться своей страстью к моде в тиктоке. Несмотря на внутренние сомнения и некоторый страх перед новым, Гим Тан решила попробовать публично рассказать о своем видении стиля. И когда всего за три недели на ее аккаунт подписалось 10 тысяч человек, она поняла, что такие ролики вдохновляют других женщин ее возрастной группы. «Я надеюсь показать, что с возрастом они могут лишь наращивать уверенность в себе и своей внешности, как я», — рассказывает блогерка.

Гим Тан называет себя приверженицей традиционного классического стиля, но, видя поддержку со стороны подписчиков, она становится все смелее в выборе повседневной одежды. Своим примером тиктокерка хочет показать, что нужно носить то, что нравится, а не ориентироваться на условное «соответствие возрасту». Она напоминает, что «пожилые женщины могут выглядеть так же потрясающе в платьях, которые обычно носят молодые девушки».

На некоторых видео Гим Тан можно увидеть с ее дочерью — они носят похожие наряды, «чтобы показать, что у стиля действительно нет возраста». Блогерка признается, что ближе к пятидесятилетию начала чувствовать себя неувереннее, беспокоясь из‑за общественных стандартов красоты, навязанных медиа. Но благодаря соцсетям убедилась, что можно оставаться привлекательной в любом возрасте. Комментаторы признаются, что для них контент Гим Тан тоже является терапевтическим — он помогает им меньше бояться собственного старения.

Подробности по теме
«Так выглядит счастливый человек в 36»: снимок Эмилии Кларк вызвал дискуссию о восприятии старения
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»