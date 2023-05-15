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Власти Грузии выдали разрешение на полёты первой российской авиакомпании

Семён Гудошников
Сегодня в 17:03

Российская компания «Азимут» получила от авиавластей Грузии разрешение на полёты в страну с 17 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

Глава Агентства Гиви Давиташвили отметил, что сейчас они рассматривают заявки пяти авиаперевозчиков на выполнение прямых полетов между РФ и Грузией. Одна из заявок принадлежит грузинскому национальному перевозчику Georgian Airways.

«Азимут» — первая российская компания, допущенная к полетам в Грузию с 2019 года.

Новость дополняется.

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Гиви Давиташвили
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