На Филиппинах нашли пропавшую россиянку

При этом юрист не стал комментировать причины пропажи девушки: «Мы понимаем, что всем очень любопытно, где она и что произошло. Но Юля с мамой решили не говорить об этом публично, потому что история личная, а в интернете уже гуляют неприятные домыслы: что ни расскажи — переврут, и больше нет сил читать подобное».