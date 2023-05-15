На Филиппинах нашли пропавшую россиянку

22-летняя россиянка Юлия Чумак нашлась живой спустя неделю после ее исчезновения в Маниле, сообщил помогавший семье юрист Никита Сорокин.
Он опубликовал сообщение матери Юлии Татьяны Ковалевой. В нем женщина пишет, что связалась с дочерью по видеосвязи и с ней все в порядке, а также благодарит всех, кто принял участие в ее поисках.
При этом юрист не стал комментировать причины пропажи девушки: «Мы понимаем, что всем очень любопытно, где она и что произошло. Но Юля с мамой решили не говорить об этом публично, потому что история личная, а в интернете уже гуляют неприятные домыслы: что ни расскажи — переврут, и больше нет сил читать подобное».
Сорокин отметил, что «в этой истории не произошло ничего противозаконного». Также он пообещал продолжить помогать семье Чумак, «например, с общением с разными ведомствами, с защитой семьи от клеветы».
Поиски Чумак начались 9 мая, когда Ковалева обратилась в дипмиссию РФ на Филиппинах с просьбой помочь в поисках дочери. Та прибыла в Манилу 6 мая «для трудоустройства в одной из местных компаний» и больше не выходила на связь с родственниками. Позже стало известно, что девушка не устраивалась на работу в стране, а авиакомпания не смогла найти ее в своей базе билетов.