На Филиппинах пропала 23-летняя россиянка. Ее могут объявить в розыск по линии Интерпола

Посольство России в Маниле выясняет обстоятельства пропажи на Филиппинах россиянки 2000 года рождения Юлии Чумак. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.
О пропаже девушки 9 мая сообщила ее мать Татьяна Ковалева. По ее словам, девушка прибыла в Манилу 6 мая «для трудоустройства в одной из местных компаний» и больше не выходила на связь с родственниками.
«Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с данным обращением», — говорится сообщении посольства.
Там попросили Татьяну Ковалеву предоставить подробности о поездке дочери. Российское диппредставительство направило соответствующие обращения в компетентные ведомства Филиппин.
Также Ковалевой рекомендовали обратиться с заявлением в органы внутренних дел России, чтобы те объявили Юлию Чумак в розыск по линии Интерпола.
«Держим ситуацию на контроле», — заключили в посольстве.