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На Филиппинах пропала 23-летняя россиянка. Ее могут объявить в розыск по линии Интерпола

Виктория Шанина
Сегодня в 08:42

Посольство России в Маниле выясняет обстоятельства пропажи на Филиппинах россиянки 2000 года рождения Юлии Чумак. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

О пропаже девушки 9 мая сообщила ее мать Татьяна Ковалева. По ее словам, девушка прибыла в Манилу 6 мая «для трудоустройства в одной из местных компаний» и больше не выходила на связь с родственниками.

«Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с данным обращением», — говорится сообщении посольства.

Там попросили Татьяну Ковалеву предоставить подробности о поездке дочери. Российское диппредставительство направило соответствующие обращения в компетентные ведомства Филиппин.

Также Ковалевой рекомендовали обратиться с заявлением в органы внутренних дел России, чтобы те объявили Юлию Чумак в розыск по линии Интерпола.

«Держим ситуацию на контроле», — заключили в посольстве.

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теги
ИнтерполМВД России
люди
Татьяна Ковалева
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