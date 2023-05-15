«Тяжелый люкс вернулся в Москву»: новая политика бренда 12 Storeez привела к скандалу в соцсетях

Блогерка Наталья Давыдова, известная в соцсетях как Тетя Мотя, в тот же день с подругой решила посетить 12 Storeez, в котором, по ее словам, в тот момент не было посетителей. Однако посетительниц не пустили без записи и посоветовали им дойти до магазина, расположенного на Цветном бульваре. «Девочки, тяжелый люкс вернулся в Москву», — прокомментировала ситуацию Давыдова, ссылаясь на новости, что модные дома в Париже перешли на новый формат работы.