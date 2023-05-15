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«Тяжелый люкс вернулся в Москву»: новая политика бренда 12 Storeez привела к скандалу в соцсетях

Анна Красюк
Сегодня в 17:45

В конце прошлой недели в соцсетях российского бренда 12 Storeez, который основали сестры Марина и Ирина Голомаздины, появилась информация, что для посещения флагманского магазина в Столешниковом переулке стоит заранее забронировать слот на сайте. В посте говорится, что прийти по-прежнему можно и без заблаговременной записи, однако если в это время будет много посетителей, сотрудники магазина попросят потенциальных покупателей «подождать или записаться на свободное время и вернуться».

Блогерка Наталья Давыдова, известная в соцсетях как Тетя Мотя, в тот же день с подругой решила посетить 12 Storeez, в котором, по ее словам, в тот момент не было посетителей. Однако посетительниц не пустили без записи и посоветовали им дойти до магазина, расположенного на Цветном бульваре. «Девочки, тяжелый люкс вернулся в Москву», — прокомментировала ситуацию Давыдова, ссылаясь на новости, что модные дома в Париже перешли на новый формат работы.

Известно, что в апреле в Лос-Анджелесе открылся салон Gucci класса ультралюкс —попасть туда могут «только клиенты высшего уровня и только по предварительной записи».

Новую политику бренда 12 Storeez обсуждают в соцсетях

Журналистка Мадонна Мур, которая ведет популярный телеграм-канал о моде, интересуется, «есть ли реально покупатели, которые специально записываются в очередь на посещение магазина 12 Storeez», и называет прецедент с Натальей Давыдовой «довольно мощным антипиаром» для марки одежды. А Алена Горячева, создательница канала «Дьявол носит H&M», подчеркивает, что «безмерно уважает» 12 Storeez, но ее «очень и очень настораживают» регулярные «заигрывания с тем, что теперь они позиционируют себя как люксовый бренд». Авторка поста предлагает не осуждать новые правила магазина, а понаблюдать, как к ним «отнесутся постоянные покупатели».

Некоторые откровенно высмеивают новую стратегию бренда. «Представьте, заходите вы в „Красное и белое“, а продавец вам и говорит: „Вы записывались?“» — шутят в соцсетях.

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