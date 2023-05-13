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Moby переработал свои классические треки на пластинке «Resound NYC»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:33

Moby выпустил альбом «Resound NYC», в который вошли его хиты в оркестровой обработке. На борту 15 композиций, включая новые версии «In My Heart», «Extreme Ways», «Slipping Away», «Run On» и других классических треков американского диджея.

Все эти тайтлы были записаны Moby с 1994 по 2010 год, когда он жил в Нью-Йорке. Отсюда и название релиза. Знакомые композиции получают на пластинке звучание фанка, соула и классического рока.

В разговоре с MusicRadar Моби сказал, что решил переосмыслить свое наследие, потому что «это просто весело». «Знаю, что это эгоистично, особенно в то время, когда мир рушится, и „веселье“ может быть не самым лучшим мотивом, но пересматривать песни, находить певцов, писать аранжировки и записывать оркестр — и я говорю это с некоторой долей вины — действительно интересно», — отметил он.

«Resound NYC» — продолжение пластинки «Reprise» 2021 года, над которой Моби работал с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром. На ней в оркестровой переработке можно услышать такие классические треки артиста, как «We Are All Made of Stars», «Porcelain» и «Natural Blues». В начале 2023-го Моби выпустил эмбиент-альбом для борьбы с тревожностью.

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