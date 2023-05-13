Moby переработал свои классические треки на пластинке «Resound NYC»

В разговоре с MusicRadar Моби сказал, что решил переосмыслить свое наследие, потому что «это просто весело». «Знаю, что это эгоистично, особенно в то время, когда мир рушится, и „веселье“ может быть не самым лучшим мотивом, но пересматривать песни, находить певцов, писать аранжировки и записывать оркестр — и я говорю это с некоторой долей вины — действительно интересно», — отметил он.