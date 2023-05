Moby переработал свои классические треки на пластинке «Resound NYC»

«Resound NYC» — продолжение пластинки «Reprise» 2021 года, над которой Моби работал с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром. На ней в оркестровой переработке можно услышать такие классические треки артиста, как «We Are All Made of Stars», «Porcelain» и «Natural Blues». В начале 2023-го Моби выпустил эмбиент-альбом для борьбы с тревожностью.