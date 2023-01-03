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Моби выпустил альбом «Ambient 23» — для борьбы с тревожностью

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:14

Американский музыкант, певец и диджей Моби выпустил альбом «Ambient 23». В него вошли 16 треков, вдохновленных работами современных композиторов — Мартина Уэра, Брайана Ино, Жан-Мишеля Жарра и Уилла Сержанта.

По словам Моби, новый эмбиент-альбом отличается от его поздних работ, так как он сделан исключительно с использованием старых драм-машин и синтезаторов.

Музыкант рассказал, что пластинка была написана, чтобы справиться со своей тревожностью и помочь поклонникам с такой же проблемой. «В 2023 году пусть мы все будем менее тревожными», — подчеркнул он в своих соцсетях.

«Ambient 23» стал первым полноценным альбомом музыканта за неполные два года. В мае 2021-го Моби опубликовал пластинку «Reprise», в нее вошли перезаписанные версии его главных хитов — «Porcelain», «Lift Me Up», «Natural Blues» и других.

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