Американский музыкант, певец и диджей Моби выпустил альбом «Ambient 23». В него вошли 16 треков, вдохновленных работами современных композиторов — Мартина Уэра, Брайана Ино, Жан-Мишеля Жарра и Уилла Сержанта.
По словам Моби, новый эмбиент-альбом отличается от его поздних работ, так как он сделан исключительно с использованием старых драм-машин и синтезаторов.
Музыкант рассказал, что пластинка была написана, чтобы справиться со своей тревожностью и помочь поклонникам с такой же проблемой. «В 2023 году пусть мы все будем менее тревожными», — подчеркнул он в своих соцсетях.
«Ambient 23» стал первым полноценным альбомом музыканта за неполные два года. В мае 2021-го Моби опубликовал пластинку «Reprise», в нее вошли перезаписанные версии его главных хитов — «Porcelain», «Lift Me Up», «Natural Blues» и других.