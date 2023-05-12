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Georgian Airways может запустить полеты из Грузии в Россию в ближайшее время

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Georgian Airways может запустить полеты из Тбилиси в Россию, «если найдет такую возможность». Глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили отметил в разговоре с Business Media Georgia, что в РФ живет много грузин, поэтому «когда у нас начнутся выгодные полеты, тогда я вам скажу».

«Посмотрим, как будут развиваться события и какая будет ситуация. Начало полетов требует подготовки, не бывает так, что сегодня ограничение снимается — и полеты начинаются завтра», — заявил Гаиашвили.

В данный момент Georgian Airways планирует запустить сообщение с Миланом, Берлином и другими городами в другом направлении.

«Также отрадно, что правительство Грузии положительно восприняло эту новость [о возобновлении авиасообщения], и у нас есть правительство, которое защищает национальные интересы в это непростое время», — отметил Гаиашвили.

10 мая российские власти сняли запрет для отечественных авиакомпаний совершать перелеты в Грузию. Запрет действовал с июня 2019 года.

Визовый режим между Россией и Грузией был введен после конфликта 2008 года. В 2012-м Грузия в одностороннем порядке разрешила россиянам находиться на территории страны 365 дней без получения визы.

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