Georgian Airways может запустить полеты из Грузии в Россию в ближайшее время

Georgian Airways может запустить полеты из Тбилиси в Россию, «если найдет такую возможность». Глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили отметил в разговоре с Business Media Georgia, что в РФ живет много грузин, поэтому «когда у нас начнутся выгодные полеты, тогда я вам скажу».