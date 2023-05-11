Посмотрите тизер фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные несчастные» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо

В сети появился дебютный тизер фильма «Бедные несчастные», режиссером которого стал Йоргос Лантимос — постановщик «Лобстера» и «Фаворитки». Релиз состоится 8 сентября.
В основу картины лег одноименный роман шотландского писателя Аласдера Грея. Сюжет построен на судьбе «непостоянной, чрезмерно сексуальной, эмансипированной женщины» Беллы Бакстер. Ей пересадили мозг ее же нерожденного ребенка, после того как она покончила жизнь самоубийством, чтобы спастись от жестокого мужа.
В ленте снялись Эмма Стоун, Уиллем Дефо и Марк Руффало. Сценарий написал Тони МакНамара, шоураннер сериала «Великая» с Эль Фаннинг.
Это не первый совместный проект Стоун и Лантимоса. В 2018 году актриса сыграла придворную даму, которая борется за место при дворе королевы в «Фаворитке». А осенью 2022 года стало известно, что актриса исполнит главную роль в новой картине режиссера «And» («И»). Лента будет основана на сценарии, который написал сам Лантимос вместе с Эфтимисом Филиппу («Убийство священного оленя», «Лобстер»).