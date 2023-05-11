Посмотрите тизер фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные несчастные» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо

Это не первый совместный проект Стоун и Лантимоса. В 2018 году актриса сыграла придворную даму, которая борется за место при дворе королевы в «Фаворитке». А осенью 2022 года стало известно, что актриса исполнит главную роль в новой картине режиссера «And» («И»). Лента будет основана на сценарии, который написал сам Лантимос вместе с Эфтимисом Филиппу («Убийство священного оленя», «Лобстер»).