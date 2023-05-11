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Международная федерация фехтования не допустила до соревнований олимпийских чемпионок из России

Виктория Шанина
Сегодня в 12:52

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила до международных соревнований ряд российских спортсменов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

В частности, допуск к турнирам не получили олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова.

«Не допустили всех сильнейших спортсменов: Софью Великую, Ольгу Никитину, Вениамина Решетникова, Камиля Ибрагимова, Яну Егорян, Софию Позднякову. Все, кто хотят участвовать во Всемирных военных играх, все носят погоны, это сильнейшие спортсмены. Все лучшие спортсмены мира в других странах тоже имеют принадлежность к армии», — сказал Мамедов.

Он уточнил, что некоторые спортсмены из России все-таки смогут участвовать в соревнованиях, но «эти фамилии вам неизвестны».

В марте Международная федерация фехтования разрешила участвовать в международных турнирах спортсменам из России и Беларуси. Соответствующую рекомендацию дал Международный олимпийский комитет.

Однако FIE допускает до турниров только тех спортсменов, которые не поддерживают российскую военную операцию на Украине. Также в допуске могут отказать атлетам, связанным с вооруженными силами или органами безопасности.

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