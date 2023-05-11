Международная федерация фехтования не допустила до соревнований олимпийских чемпионок из России

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила до международных соревнований ряд российских спортсменов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
В частности, допуск к турнирам не получили олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова.
«Не допустили всех сильнейших спортсменов: Софью Великую, Ольгу Никитину, Вениамина Решетникова, Камиля Ибрагимова, Яну Егорян, Софию Позднякову. Все, кто хотят участвовать во Всемирных военных играх, все носят погоны, это сильнейшие спортсмены. Все лучшие спортсмены мира в других странах тоже имеют принадлежность к армии», — сказал Мамедов.
Он уточнил, что некоторые спортсмены из России все-таки смогут участвовать в соревнованиях, но «эти фамилии вам неизвестны».
В марте Международная федерация фехтования разрешила участвовать в международных турнирах спортсменам из России и Беларуси. Соответствующую рекомендацию дал Международный олимпийский комитет.
Однако FIE допускает до турниров только тех спортсменов, которые не поддерживают российскую военную операцию на Украине. Также в допуске могут отказать атлетам, связанным с вооруженными силами или органами безопасности.