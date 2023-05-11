Международная федерация фехтования не допустила до соревнований олимпийских чемпионок из России

«Не допустили всех сильнейших спортсменов: Софью Великую, Ольгу Никитину, Вениамина Решетникова, Камиля Ибрагимова, Яну Егорян, Софию Позднякову. Все, кто хотят участвовать во Всемирных военных играх, все носят погоны, это сильнейшие спортсмены. Все лучшие спортсмены мира в других странах тоже имеют принадлежность к армии», — сказал Мамедов.