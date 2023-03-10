Международная федерация фехтования разрешила россиянам участвовать в соревнованиях

Решение вступит в силу во второй половине апреля 2023 года и позволит россиянам и белорусам участвовать в чемпионате мира по фехтованию, который состоится в Милане в июле. Таким образом спортсмены смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.