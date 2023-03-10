Международная федерация фехтования разрешила россиянам участвовать в соревнованиях

Международная федерация фехтования (FIE) допустит до международных турниров спортсменов из России и Беларуси. Соответствующее решение было принято на внеочередном конгрессе федерации, пишет портал Inside the Games.
За возвращение российских и белорусских спортсменов проголосовали 89 членов конгресса. 46 человек высказались против, один воздержался.
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов поблагодарил членов FIE, поддержавших страну в этом голосовании.
«Я благодарен своим коллегам из национальных зарубежных федераций, которые открыто и за кулисами поддержали нас и помогли. Была проделана серьезная работа, это работа большой команды людей», — сказал Мамедов.
Решение вступит в силу во второй половине апреля 2023 года и позволит россиянам и белорусам участвовать в чемпионате мира по фехтованию, который состоится в Милане в июле. Таким образом спортсмены смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Смогут ли спортсмены играть под своими флагами, будет зависеть от Международного олимпийского комитета.
Спортсменам из России и Беларуси запретили участвовать в мероприятиях FIE с марта 2022 года из‑за военной операции на территории Украины. Соответствующую рекомендацию дал Международный олимпийский комитет.