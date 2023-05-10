Долли Партон выпустит свой первый рок-альбом при участии Пола Маккартни, Элтона Джона и Майли Сайрус

Американская кантри-певица и актриса Долли Партон, известная по фильму «Стальные магнолии», выпустит свой первый музыкальный альбом в стиле рок. Об этом cообщил The Hollywood Reporter.
В пластинку войдут совместные треки Партон с Полом Маккартни, Ринго Старром, Элтоном Джоном, Стиви Никсом, Лиззо и Майли Сайрус. Всего в релиз войдут 30 треков: девять оригинальных песен и 21 кавер.
Партон запишет специально для альбома собственные версии таких хитов как «Purple Rain», «We Are the Champions», «Every Breath You Take» и «Let It Be». Предпоследний трек артистка исполнит вместе со Стингом, а последний — с Маккартни, Старром, Питером Фрэмптоном и Миком Флитвудом.
«Я так рада наконец представить свой первый рок-н-ролльный альбом „Rockstar“! Для меня это честь и привилегия — поработать с одними из самых великих певцов и музыкантов всех времен, иметь возможность спеть все эти культовые песни для альбома — неизмеримая радость», — заявила Партон.
Пластинка выйдет 17 ноября. В ее записи также примут участие Джоан Джетт и The Blackhearts, Джон Фогерти, Стивен Тайлер, Пэт Бенатар, Крис Стэплтон, Пинк, Брэнди Карлайл, Энн Уилсон, Дебби Харри, Стив Перри, Ричи Самбора, Кид Рок, Шэрил Кроу.
Кроме того, песни для альбома помогали исполнить Эммилу Харрис, Ронни Ван Зант, Уоррен Хейнс, Роб Халфорд, Никки Сикс, Линда Перри, John 5, Симон Ле Бон, Майкл МакДональд, Ронни МакДауэлл, The Jordanaires, Гэри Россингтон, Артимус Пайл и The Artimus Pyle Band, Кевин Кронин, Нил Джиральдо и Вадди Вачтел.