Долли Партон выпустит свой первый рок-альбом при участии Пола Маккартни, Элтона Джона и Майли Сайрус

«Я так рада наконец представить свой первый рок-н-ролльный альбом „Rockstar“! Для меня это честь и привилегия — поработать с одними из самых великих певцов и музыкантов всех времен, иметь возможность спеть все эти культовые песни для альбома — неизмеримая радость», — заявила Партон.