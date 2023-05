Долли Партон выпустит свой первый рок-альбом при участии Пола Маккартни, Элтона Джона и Майли Сайрус

Партон запишет специально для альбома собственные версии таких хитов как «Purple Rain», «We Are the Champions», «Every Breath You Take» и «Let It Be». Предпоследний трек артистка исполнит вместе со Стингом, а последний — с Маккартни, Старром, Питером Фрэмптоном и Миком Флитвудом.