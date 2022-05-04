перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Царьград» потребовал возбудить уголовное дело на Филиппа Киркорова за номер с крестом 20:22
LinkedIn выплатит 1,8 млн долларов сотрудницам, которым платили меньше, чем коллегам-мужчинам 20:12
Невзоров* в федеральном розыске, комфортные автозаки для москвичей и другие новости дня
20:09 дайджест
Lisa Keffer/Unsplash
Российские клубы по настольному теннису восстановили в Лиге чемпионов 19:35
Правительство дополнительно выделит 5,5 млрд рублей на поддержку российского кинематографа 19:12
Суд потребовал восстановить отчисленных за лайки студенток школы «Останкино» 18:54
В Fortnite воссоздадут Каннский кинофестиваль 18:36
Вышел новый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» 18:27
Gary Bembridge/Flickr
Венгрия не готова поддержать шестой пакет санкций из‑за эмбарго на нефть из России 18:09
«Аэрофлот» возобновит рейсы в индийский Дели с 5 мая 18:07
Bloomberg: ЕС намерен запретить гражданам России покупку недвижимости на своей территории 17:36
Более 29 тыс. жителей ДНР остались без электричества из‑за обстрелов 17:13
Продажи NFT-токенов упали на 92% по сравнению с сентябрьским пиком 17:11
Эминема, Duran Duran и Долли Партон включили в Зал славы рок-н-ролла 16:59
Warner Bros. Pictures/YouTube
Пес Крипто спасает Супермена в новом трейлере мультфильма «DC Лига Суперпитомцы» 16:59
Великобритания ввела санкции против ВГТРК и Михаила Леонтьева 16:21
База данных научного цитирования Web of Science стала недоступна в России 16:15
Netflix показал кадры из третьего сезона «Академии „Амбрелла“» 16:02
В нижневартовский военкомат прилетело два «коктейля Молотова» 15:35
AlYankovic/YouTube
Вышел тизер фильма «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли 15:35

Эминема, Duran Duran и Долли Партон включили в Зал славы рок-н-ролла

Денис Ламехов
Сегодня в 16:59

Американская кантри-исполнительница Долли Партон и рэпер Эминем — в списке артистов, которых включили в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году. Об этом сообщает Pitchfork.

Также в перечень попали британские синти-поп-группы Duran Duran и Eurythmics, поп-певец Лайонел Ричи, исполнительница и автор песен Карли Саймон и американская певица Пэт Бенатар.

Изначально Долли Партон отказалась принять награду, заявив, что «не заслужила ее». После этого организаторы церемонии заявили, что у Партон все равно есть возможность быть включенной в итоговый список. Исполнительница ответила, что «вежливо примет» приглашение. Она сообщила: «Когда я делала заявление, я думала, что Зал славы рок-н-ролла предназначен только для рок-музыкантов. Недавно я выяснила, что это не обязательно так».

Часть ранее номинированных музыкантов не включили в Зал славы. Вне списка оказались Beck, A Tribe Called Quest, Rage Against the Machine, Кейт Буш, Devo, Фела Кути, New York Dolls, MC5, Judas Priest и Дайон Уорвик.

Церемония награждения состоится 5 ноября. Согласно правилам, на включение в Зал славы может претендовать только тот артист, чьему первому официальному релизу исполнилось минимум 25 лет.

В 2021 году в Зал славы рок-н-ролла среди других артистов были включены Jay Z, Тина Тернер и Foo Fighters. Речь в честь последних произнес Пол Маккартни, а также исполнил вместе с группой одни из ее самых известных песен: «Best of You», «My Hero» и «Everlong».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Суворов: Великое путешествие
Обычный парень на службе у полководца Александра Суворова
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Отчаянные дольщики
Российская драма про коммунальные распри
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Эминем
Долли Партон
Тина Тернер
Пол Маккартни
Лайонел Ричи
Пэт Бенатар
Кейт Буш
Дайон Уорвик
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить