Эминема, Duran Duran и Долли Партон включили в Зал славы рок-н-ролла

Американская кантри-исполнительница Долли Партон и рэпер Эминем — в списке артистов, которых включили в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году. Об этом сообщает Pitchfork.

Также в перечень попали британские синти-поп-группы Duran Duran и Eurythmics, поп-певец Лайонел Ричи, исполнительница и автор песен Карли Саймон и американская певица Пэт Бенатар.

Изначально Долли Партон отказалась принять награду, заявив, что «не заслужила ее». После этого организаторы церемонии заявили, что у Партон все равно есть возможность быть включенной в итоговый список. Исполнительница ответила, что «вежливо примет» приглашение. Она сообщила: «Когда я делала заявление, я думала, что Зал славы рок-н-ролла предназначен только для рок-музыкантов. Недавно я выяснила, что это не обязательно так».

Часть ранее номинированных музыкантов не включили в Зал славы. Вне списка оказались Beck, A Tribe Called Quest, Rage Against the Machine, Кейт Буш, Devo, Фела Кути, New York Dolls, MC5, Judas Priest и Дайон Уорвик.

Церемония награждения состоится 5 ноября. Согласно правилам, на включение в Зал славы может претендовать только тот артист, чьему первому официальному релизу исполнилось минимум 25 лет.

В 2021 году в Зал славы рок-н-ролла среди других артистов были включены Jay Z, Тина Тернер и Foo Fighters. Речь в честь последних произнес Пол Маккартни, а также исполнил вместе с группой одни из ее самых известных песен: «Best of You», «My Hero» и «Everlong».