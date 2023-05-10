Меган Маркл или Гарри Стайлз: кем оказался «переодетый» мужчина на коронации Карла III

На коронации Карла III заметили загадочную фигуру, мелькнувшую в дверном проеме. Она была одета в черный плащ, а в ее руках был продолговатый предмет, напоминающий косу. Пользователи тоже гадали, была ли это Маркл, но ответа, в отличие от случая с Дженкинсом, так и не получили.