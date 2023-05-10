Меган Маркл или Гарри Стайлз: кем оказался «переодетый» мужчина на коронации Карла III

Карл III короновали на британский престол 6 мая, но обсуждения пока еще продолжаются. Еще одной загадочной фигурой, помимо той, что похожа на смерть с косой, стал «переодетый» неизвестный мужчина.
Этого мужчину приметили почти сразу, в день коронации. В твиттер выкладывали снимки мужчины, чьи длинные седые волосы и пышные усы напоминали парик, а солнцезащитные очки добавляли скрытности, и тут же принялись конспирировать насчет настоящей личности загадочного гостя.
Пользователи (не всерьез) стали придумывать, кем мог бы быть этот «переодетый незнакомец», — неприглашенными принцем Гарри или его женой Меган Маркл, певцом Гарри Стайлзом, персонажами Капитаном Кенгуру или Тони Клифтоном. Последнее предположение пользователей — самое популярное, поскольку выдуманный комиком Энди Кауфманом персонаж действительно похож, как и ведущий американской передачи для детей.
В комментариях почти сразу написали, кто этот «переодетый незнакомец». Им оказался 79-летний британский композитор и мультиинструменталист Карл Дженкинс, сочинивший пьесу под названием «Tros y Garreg» для церемонии коронации. Музыкант назвал ее «преследующей» и «очень валлийской», а король Карл III «всегда поддерживал валлийскую музыку».
«Я не знаю, выбрал ли он [Карл III] ее сам, но он был счастлив, что она там звучала. Я знаю, что ему это нравится, иначе он бы не попросил меня», — сказал Дженкинс.
После истории с маскировкой Дженкинс выложил тикток, в котором представился и заявил, что он не Меган Маркл, а солнцезащитные очки носит всегда. «Я понимаю, что ко мне проявили много интереса. Я очень удивлен, что многие подумали, что я Меган Маркл в маскировке», — сказал композитор.
На коронации Карла III заметили загадочную фигуру, мелькнувшую в дверном проеме. Она была одета в черный плащ, а в ее руках был продолговатый предмет, напоминающий косу. Пользователи тоже гадали, была ли это Маркл, но ответа, в отличие от случая с Дженкинсом, так и не получили.