Барби с жемчужной сережкой и другие креативные версии шедевра Вермеера

«Девушка с жемчужной сережкой» — одна из самых известных работ нидерландского художника Яна Вермеера. Написанную в XVII веке картину часто называют «северной „Моной Лизой“» — и за загадочное выражение лица героини, и за количество загадок вокруг полотна. Неизвестно даже, в каком году оно было создано. Сотрудники музея Маурицхейс в Гааге, где хранится «Девушка с жемчужной сережкой», предполагают, что работа была закончена в 1665-м. Нет точных данных и о том, кто изображен на картине. По одним догадкам, это жена художника Катарина Болнес, по другим — их дочь Мария. Еще есть версия, что Вермеер запечатлел свою служанку — этот сюжет лежит в основе художественного романа американской писательницы Трейси Шевалье, который экранизировали в 2003 году.