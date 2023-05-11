Барби с жемчужной сережкой и другие креативные версии шедевра Вермеера

«Девушка с жемчужной сережкой» — одна из самых известных работ нидерландского художника Яна Вермеера. Написанную в XVII веке картину часто называют «северной „Моной Лизой“» — и за загадочное выражение лица героини, и за количество загадок вокруг полотна. Неизвестно даже, в каком году оно было создано. Сотрудники музея Маурицхейс в Гааге, где хранится «Девушка с жемчужной сережкой», предполагают, что работа была закончена в 1665-м. Нет точных данных и о том, кто изображен на картине. По одним догадкам, это жена художника Катарина Болнес, по другим — их дочь Мария. Еще есть версия, что Вермеер запечатлел свою служанку — этот сюжет лежит в основе художественного романа американской писательницы Трейси Шевалье, который экранизировали в 2003 году.
У шедевра Вермеера так много поклонников, что ему посвящен отдельный инстаграм*-аккаунт.
«Девушка с жемчужной сережкой» по сей день настолько вдохновляет своих фанатов, что они создают ее креативные «копии». Узнаваемую картину выкладывают из цветочных лепестков, пуговиц и письменных принадлежностей. Валяют из шерсти, рисуют на веке тенями и, следуя современным тенденциям, помещают на постер фильма «Барби».
Аккаунт появился благодаря сотрудникам Маурицхейса. «За годы мы столкнулись с таким количеством захватывающих интерпретаций нашей любимой картины, что решили создать коллекцию под хештегом #mygirlwithapearl», — рассказывает один из создателей необычного профиля в соцсетях. А когда картина временно находилась на выставке Вермеера в Государственном музее в Амстердаме, кураторы Маурицхейса попытались заполнить «пустоту» в своей галерее и объявили конкурс. Из более чем 3500 заявок отобрали 170 произведений искусства — их теперь показывают в музее в цифровом формате.
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