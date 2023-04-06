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Гвинет Пэлтроу, Тейлор Свифт и собаки: кого зрители поместили на постеры «Барби»

Анна Красюк
Сегодня в 17:26

В начале недели на ютьюб-канале Warner Bros. Pictures появился новый трейлер фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Впрочем, помимо них в Барби Ленде можно встретить других многочисленных Барби и Кенов, которые живут в розовых домах и ездят на розовых кабриолетах, проводя свободное время на пляже. Вместе с тизером картины, которая выйдет в кинотеатрах 21 июля, студия Warner Bros. Pictures представила постеры, знакомящие зрителей с персонажами.

У зрителей тоже есть возможность оказаться на подобном постере. Создатели картины запустили сайт с селфи-генератором: нужно лишь загрузить фотографию, скорректировать ее положение на шаблоне, добавить подпись и выбрать на фон один из восьми цветов. Пользователи не остановились на генерации постеров с собственными фотографиями, и рекламная кампания «Барби» породила множество мемов.

Например, на постерах в роли Барби оказались домашние питомцы с забавными выражениями на мордочках. Туда же музыкальные фанаты поместили своих кумиров: Тейлор Свифт называют вдохновительницей, а Лану Дель Рей — королевой альтернативной музыки. Не обошлось и без упоминания Гвинет Пэлтроу — за недавним судом с ее участием следили миллионы людей. «Эта Барби потеряла половину дня катания на лыжах», — подписали ее фотографию, так как разбирательство было связано с прецедентом на горнолыжном курорте.

Издание «Горящая изба» предлагает сразу целую серию мемов с Барби — все они связаны с трудовыми буднями. На сгенерированных постерах можно найти Барби, которая «сегодня не плакала на работе», Барби, которая «перепила кофе и ни о чем не жалеет» и Барби, которая «агрессивно ждет зарплату».

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