Гвинет Пэлтроу, Тейлор Свифт и собаки: кого зрители поместили на постеры «Барби»

В начале недели на ютьюб-канале Warner Bros. Pictures появился новый трейлер фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Впрочем, помимо них в Барби Ленде можно встретить других многочисленных Барби и Кенов, которые живут в розовых домах и ездят на розовых кабриолетах, проводя свободное время на пляже. Вместе с тизером картины, которая выйдет в кинотеатрах 21 июля, студия Warner Bros. Pictures представила постеры, знакомящие зрителей с персонажами.