Розенбаум о деле Беркович и Петрийчук: «Переборщили сильно, надо заднюю включать»

Александр Розенбаум высказался в поддержку режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма. «Переборщили сильно, пора заднюю включать», — обратился к зрителям концерта музыкант 9 мая со сцены БКЗ «Октябрьский» в Петербурге, передает телеграм-канал «Ротонда».
Артист сравнил их постановку с фильмом «Одна война» Веры Глаголевой о женщинах, родивших детей от немецких оккупантов.
«Я никогда бы не мог представить, что Веру притянули бы за оправдание фашизма, — заявил Розенбаум. — Я не смотрел спектакль „Финист Ясный Сокол“, но Светлана Петрийчук и Женя Беркович написали об обманутых женщинах. Я не про политику сейчас говорю ни в коем случае. Мы понимаем, что кому‑то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно в кандалах двух девушек <…> притаскивать за оправдание исламизма? <…> У меня тоже есть мнение, переборщили сильно, пора заднюю включать».
5 мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал театральную режиссерку Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук до 4 июля.
Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма из‑за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две премии «Золотая маска». Он посвящен девушкам, решившим виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.