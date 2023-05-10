Розенбаум о деле Беркович и Петрийчук: «Переборщили сильно, надо заднюю включать»

«Я никогда бы не мог представить, что Веру притянули бы за оправдание фашизма, — заявил Розенбаум. — Я не смотрел спектакль „Финист Ясный Сокол“, но Светлана Петрийчук и Женя Беркович написали об обманутых женщинах. Я не про политику сейчас говорю ни в коем случае. Мы понимаем, что кому‑то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно в кандалах двух девушек <…> притаскивать за оправдание исламизма? <…> У меня тоже есть мнение, переборщили сильно, пора заднюю включать».