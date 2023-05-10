Госдеп США применяет нейросети для выявления российской дезинформации в сети

Госдепартамент США использует агрегатор на основе ИИ для выявления российской дезинформации в интернете. Об этом во время выступления на мероприятии, организованном Freedom House, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Государственный департамент разработал агрегатор онлайн-контента об Украине с поддержкой искусственного интеллекта для сбора поддающейся проверке российской дезинформации, чтобы затем делиться этим с партнерами по всему миру для продвижения независимых медиа и цифровой грамотности», — цитирует его слова РБК.
Блинкен отметил, что США борются за равноправие в сети и работают над устранением угроз правам человека, включая онлайн-домогательства, злоупотребление и дезинформацию. К последней он отнес сообщения России насчет конфликта на Украине. В частности, Госдеп вместе с партнерами и учеными выявляет «фейковые тексты, генерируемые российскими чат-ботами».
Российские политики тоже намерены использовать ИИ в своей работе, но для других целей. Так, в ЛДПР планируют создать нейросеть «Жириновский», которая будет давать прогнозы и оценки событий в духе умершего лидера партии. В «Единой России» хотят использовать нейросети в ходе предстоящих региональных выборов. С помощью ИИ в партии намерены заниматься аналитикой, получать «творческие подсказки» и привлекать новых сторонников.