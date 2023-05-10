Госдеп США применяет нейросети для выявления российской дезинформации в сети

Российские политики тоже намерены использовать ИИ в своей работе, но для других целей. Так, в ЛДПР планируют создать нейросеть «Жириновский», которая будет давать прогнозы и оценки событий в духе умершего лидера партии. В «Единой России» хотят использовать нейросети в ходе предстоящих региональных выборов. С помощью ИИ в партии намерены заниматься аналитикой, получать «творческие подсказки» и привлекать новых сторонников.