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В ЛДПР хотят создать нейросеть «Жириновский». На Новодевичьем кладбище появился памятник политику

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:35

В годовщину смерти Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище его однопартийцы открыли памятник экс-главе ЛДПР. Новый лидер партии Леонид Слуцкий поделился планами о дальнейшем увековечении наследия предшественника в своем телеграм-канале.

Слуцкий написал, что при помощи искусственного интеллекта ЛДПР намерена создать «политический алгоритм „Жириновский“». К разработке там намереваются привлечь российских специалистов.

«Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире — о том, что и предвидел Владимир Вольфович. Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом „Жириновский“ оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира», — заявил нынешний глава ЛДПР.

Также партия собирается открыть институт для изучения наследия Жириновского при Университете мировых цивилизаций. В планах оцифровать публикации, выступления, письма и комментарии политика.

Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет в начале апреля после затяжной болезни.

После смерти политика в Москве одну из улиц назвали в честь основателя ЛДПР. Имя Жириновского получил проезд на территории ТСЖ «Городок „Надежный“» в районе Очаково-Матвеевское.

Городская дума Краснодара тоже решила назвать одну из улиц в честь Жириновского. Там отметили, что политик «28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности» и считал Кубань регионом, «одним из самых перспективных в России».

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