В ЛДПР хотят создать нейросеть «Жириновский». На Новодевичьем кладбище появился памятник политику

«Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире — о том, что и предвидел Владимир Вольфович. Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом „Жириновский“ оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира», — заявил нынешний глава ЛДПР.