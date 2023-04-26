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Ариэль и Флаундер спасаются от акулы в новом отрывке из «Русалочки»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:47

Disney опубликовал новый отрывок из грядущего фильма «Русалочка» с Халле Бейли в главной роли. Его премьера состоится 26 мая.

В отрывке Ариэль и Флаундер (Джейкоб Тремблей) спасаются от акулы. В ролике также можно увидеть Урсулу в исполнении Мелиссы МакКарти.

Мюзикл Роба Маршалла переосмысливает оригинальный мультфильм 1989 года. В новой адаптации Ариэль вновь влюбится в принца, который живет на суше, и это сподвигнет ее пойти на уговор с Урсулой.

В фильме прозвучат четыре новые песни и классический саундтрек из оригинального мультфильма. Композиторами станут Алан Менкен, писавший музыку к «Русалочке» 1989 года, и Лин-Мануэль Миранда.

Также в новой «Русалочке» снялся Хавьер Бардем в роли короля Тритона, а Давид Диггс озвучил Себастьяна.

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Walt Disney
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Джейкоб ТремблейМелисса МаккартиРоб МаршаллАлан МенкенХавьер Бардем
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