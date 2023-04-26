Ариэль и Флаундер спасаются от акулы в новом отрывке из «Русалочки»

Disney опубликовал новый отрывок из грядущего фильма «Русалочка» с Халле Бейли в главной роли. Его премьера состоится 26 мая.
В отрывке Ариэль и Флаундер (Джейкоб Тремблей) спасаются от акулы. В ролике также можно увидеть Урсулу в исполнении Мелиссы МакКарти.
Мюзикл Роба Маршалла переосмысливает оригинальный мультфильм 1989 года. В новой адаптации Ариэль вновь влюбится в принца, который живет на суше, и это сподвигнет ее пойти на уговор с Урсулой.
В фильме прозвучат четыре новые песни и классический саундтрек из оригинального мультфильма. Композиторами станут Алан Менкен, писавший музыку к «Русалочке» 1989 года, и Лин-Мануэль Миранда.
Также в новой «Русалочке» снялся Хавьер Бардем в роли короля Тритона, а Давид Диггс озвучил Себастьяна.