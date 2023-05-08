За коронацией Карла III в прямом эфире на Би-би-си следили более 14 млн человек

Телеканал Би-би-си отчитался, что его трансляция коронации короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы 6 мая собрала одновременно более 14 млн зрителей. Об этом пишет Variety.
Это примерно в 4,5 раза меньше всего населения Соединенного королевства, которое, по данным издания, составляет 67,3 млн человек.
«Би-би-си собрал людей по всей Великобритании, чтобы разделить событие, которое происходит раз в поколение. Я горжусь уникальной и особой ролью, которую Би-би-си играет в предоставлении зрителям моментов такого огромного исторического значения», — сказала директор канала по контенту Шарлотта Мур.
Она отметила, что празднование события продолжается до сих пор. Например, вечером 8 мая Би-би-си будет транслировать торжественный концерт.
Канал Би-би-си стал лидером по просмотрам прямого эфира с коронации. Для сравнения, Sky News отчитался всего о 8,4 млн зрителей — эта цифра включает как зрителей прямого эфира, так и просмотры после ее завершения.
Карл III и его супруга Камилла был коронован на британский престол 6 мая. Он по традиции был помазан святым маслом, получил королевскую мантию, скипетр и державу, а также произнес клятву — Карл III стал первым монархом, который молился вслух во время своей коронации.