Еврокомиссия завершила подготовку 11-го пакета антироссийских санкций

Уточнять какие ограничения войдут в новый пакет, по данным ТАСС он отказался. «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP пишет, что они будут направлены в том числе на то, чтобы усилить эффективность мер и «избежать уклонения» от введенных ограничений.