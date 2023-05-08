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Еврокомиссия завершила подготовку 11-го пакета антироссийских санкций

Виктория Шанина
Сегодня в 16:11

Еврокомиссия завершила разработку проекта 11-го пакета санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ЕК Эрика Мамера.

Проект уже передан странам-членам Евросоюза для согласования.

«В среду (10 мая, — Прим. ред.) состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей (Coreper)», — сказал Мамер.

Уточнять какие ограничения войдут в новый пакет, по данным ТАСС он отказался. «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP пишет, что они будут направлены в том числе на то, чтобы усилить эффективность мер и «избежать уклонения» от введенных ограничений.

Портал EuObserver ранее отмечал, что Польша и страны Балтии призывали в рамках 11-го пакета санкций отключить Газпромбанк от SWIFT, поскольку банк играет важную роль в «схеме российского истеблишмента по присвоению государственных денег». Также государства предложили запретить импорт газа, в том числе сжиженного, и алюминия из России.

Bloomberg пишет, что в рамках нового пакета ЕС может запретить транзит товаров через Россию. Издание Financial Times утверждает, что ограничения могут коснуться компаний из Китая, которые якобы поставляют техническое оборудование для оборонной промышленности в Россию.

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ЕврокомиссияЕСКоммерсантГазпромбанк
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