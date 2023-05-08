FT: Еврокомиссия может ввести первые санкции против фирм в КНР, поставляющих техоборудование России

Еврокомиссия впервые с начала военной операции на Украине предложила ввести санкции против компаний из Китая, которые якобы поставляют техническое оборудование для оборонной промышленности в Россию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на внутренние документы регулятора.
По данным газеты, в стоп-лист могут попасть семь предприятий. В их числе 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.
Все перечисленные компании разрабатывают полупроводники, микрочипы и электронику.
«Учитывая ключевую роль электронных элементов для использования военно-промышленным комплексом России <…>, также уместно включить некоторые компании [в санкционный список] в третьих странах <…>, которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России», — цитирует FT документ, подготовленный Еврокомиссией.
Обсуждение антикитайских ограничений состоится в середине мая. Возможно, санкции распространятся также на одну компанию в Армении и еще несколько в ОАЭ и Сирии.