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FT: Еврокомиссия может ввести первые санкции против фирм в КНР, поставляющих техоборудование России

Виктория Шанина
Сегодня в 08:51

Еврокомиссия впервые с начала военной операции на Украине предложила ввести санкции против компаний из Китая, которые якобы поставляют техническое оборудование для оборонной промышленности в Россию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на внутренние документы регулятора.

По данным газеты, в стоп-лист могут попасть семь предприятий. В их числе 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

Все перечисленные компании разрабатывают полупроводники, микрочипы и электронику.

«Учитывая ключевую роль электронных элементов для использования военно-промышленным комплексом России <…>, также уместно включить некоторые компании [в санкционный список] в третьих странах <…>, которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России», — цитирует FT документ, подготовленный Еврокомиссией.

Обсуждение антикитайских ограничений состоится в середине мая. Возможно, санкции распространятся также на одну компанию в Армении и еще несколько в ОАЭ и Сирии.

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