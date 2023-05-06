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«Кинопоиск» удалил двенадцать сезонов «Доктора Кто» из‑за истекших прав

Семён Гудошников
Сегодня в 13:51

Из библиотеки «Кинопоиска» пропали двенадцать сезонов сериала «Доктор Кто», обратил внимание редактор «Афиши Daily».

Сейчас на сервисе можно посмотреть лишь 13-й сезон шоу, который продолжает выходить.

На наш вопрос, связано ли удаление сезонов с окончанием контракта с Би-би-си, представители сервиса ответили: «На разные сезоны часто разные сроки прав, с сериалом „Доктор Кто“ ровно такой случай».

Весной 2022 года Warner Bros., Disney, Universal Pictures и другие голливудские мейджоры объявили, что прекращают продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам и останавливают прокат своих фильмов на территории страны. Однако контент западных студий тогда остался на российских видеосервисах, поскольку контракты на его трансляцию заключались на длительное время.

В начале 2023-го стало известно, что права на некоторые старые фильмы не будут продлены. Так, в феврале с российских площадок исчезли кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». Тем не менее некоторые западные новинки до сих пор появляются на российских стримингах.

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Гарри Поттер
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