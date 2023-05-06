«Кинопоиск» удалил двенадцать сезонов «Доктора Кто» из‑за истекших прав

Из библиотеки «Кинопоиска» пропали двенадцать сезонов сериала «Доктор Кто», обратил внимание редактор «Афиши Daily».
Сейчас на сервисе можно посмотреть лишь 13-й сезон шоу, который продолжает выходить.
На наш вопрос, связано ли удаление сезонов с окончанием контракта с Би-би-си, представители сервиса ответили: «На разные сезоны часто разные сроки прав, с сериалом „Доктор Кто“ ровно такой случай».
Весной 2022 года Warner Bros., Disney, Universal Pictures и другие голливудские мейджоры объявили, что прекращают продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам и останавливают прокат своих фильмов на территории страны. Однако контент западных студий тогда остался на российских видеосервисах, поскольку контракты на его трансляцию заключались на длительное время.
В начале 2023-го стало известно, что права на некоторые старые фильмы не будут продлены. Так, в феврале с российских площадок исчезли кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». Тем не менее некоторые западные новинки до сих пор появляются на российских стримингах.