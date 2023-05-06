«Кинопоиск» удалил двенадцать сезонов «Доктора Кто» из‑за истекших прав

В начале 2023-го стало известно, что права на некоторые старые фильмы не будут продлены. Так, в феврале с российских площадок исчезли кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». Тем не менее некоторые западные новинки до сих пор появляются на российских стримингах.