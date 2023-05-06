Месси извинился перед «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения

«Я хотел записать это видео, чтобы извиниться перед своими товарищами по команде и клубом. Я думал, что у нас будет выходной после игры, как это всегда было. У меня была организована поездка в Саудовскую Аравию, и я не мог ее отменить. Извиняюсь перед своими товарищами по команде и жду решения клуба», — приводит слова Месси РБК.