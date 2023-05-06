Месси извинился перед «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения

Лионель Месси принес извинения «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Ролик с обращением футболиста появился в сторис его инстаграма.
«Я хотел записать это видео, чтобы извиниться перед своими товарищами по команде и клубом. Я думал, что у нас будет выходной после игры, как это всегда было. У меня была организована поездка в Саудовскую Аравию, и я не мог ее отменить. Извиняюсь перед своими товарищами по команде и жду решения клуба», — приводит слова Месси РБК.
Конфликт между Месси и менеджментом клуба разгорелся во вторник. Французские медиа узнали, что после поражения «парижан» от «Лорьяна» аргентинец улетел в другую страну без разрешения главного тренера. За этот проступок он был отстранен от игр на две недели.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Месси был уверен, что получит два-три дня выходных после матча. О том, что «ПСЖ» их отменил, игрок узнал лишь после того, как прилетел в Саудовскую Аравию.
На фоне новостей об уходе игрока фанаты «ПСЖ» в среду выступили с акцией протеста под окнами офиса клуба. Они призвали Месси, Неймара и Марко Вератти покинуть команду, а президента организации Нассера Аль-Хелайфи уйти в отставку.
Ожидается, что Месси уйдет из «ПСЖ» этим летом по окончании контракта. Среди претендентов на него называют испанскую «Барселону» и арабский «Аль-Хилаль»
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