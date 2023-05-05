Марию Певчих, Георгия Албурова и «Тайгу.инфо» внесли в реестр иноагентов

В реестр также включили военного эксперта и бывшего редактора «Евроспорта» Яна Матвеева, политика Александра Осовцова, оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс, экономиста и политолога Владимира Пастухова, политолога Ивана Преображенского, организацию «Кризисная группа СК SOS», издание «Тайга.инфо» и «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».
По данным Минюста, Певчих призывала к свержению действующей власти РФ, «распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа РФ», а также занимает руководящую должность в ФБК*.
Ведомство также уточняет, что издание «Тайга.инфо» было внесено в реестр, так как распространяло материалы иноагентов и «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».
Ранее в реестр внесли расследователя Христо Грозева**, политика Эльвиру Вихареву**, карельскую журналистку Наталью Севец-Ермолину**, правозащитную организацию «Школа призывника»** и журналистский проект «Адвокатская улица»**.
*ФБК признан в России экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.
** Признаны иноагентами.