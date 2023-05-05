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Марию Певчих, Георгия Албурова и «Тайгу.инфо» внесли в реестр иноагентов

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:05

Минюст признал иноагентами Марию Певчих и Георгия Албурова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр также включили военного эксперта и бывшего редактора «Евроспорта» Яна Матвеева, политика Александра Осовцова, оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс, экономиста и политолога Владимира Пастухова, политолога Ивана Преображенского, организацию «Кризисная группа СК SOS», издание «Тайга.инфо» и «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

По данным Минюста, Певчих призывала к свержению действующей власти РФ, «распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа РФ», а также занимает руководящую должность в ФБК*.

Ведомство также уточняет, что издание «Тайга.инфо» было внесено в реестр, так как распространяло материалы иноагентов и «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

Ранее в реестр внесли расследователя Христо Грозева**, политика Эльвиру Вихареву**, карельскую журналистку Наталью Севец-Ермолину**, правозащитную организацию «Школа призывника»** и журналистский проект «Адвокатская улица»**.

*ФБК признан в России экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.

** Признаны иноагентами.

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Мария ПевчихГеоргий АлбуровМария Максакова-ИгенбергсАлександр ОсовцовВладимир Пастухов
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