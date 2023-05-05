Грузия на месяц закроет КПП «Верхний Ларс» для легковых автомобилей

«Верхний Ларс» — единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. В 2022 году после объявления мобилизации перед пропускным пунктом на границе с Грузией образовались многокилометровые пробки. За 26–28 сентября в Грузию уехали более 20 тыс. человек.