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Грузия на месяц закроет КПП «Верхний Ларс» для легковых автомобилей

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:51

С 5 мая Грузия на месяц закроет КПП «Верхний Ларс» для легковых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу доходов Министерства финансов Грузии.

Закрытие таможенного-пропускного пункта связано со строительством новых проездов для легковых автомобилей. Передвижение людей через «Верхний Ларс» будет происходить в обычном режиме.

Служба доходов подчеркнула, что легковой транспорт все равно сможет проезжать через КПП, но с задержками и через проезды, предназначенные для грузовых транспортных средств.

«Верхний Ларс» — единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. В 2022 году после объявления мобилизации перед пропускным пунктом на границе с Грузией образовались многокилометровые пробки. За 26–28 сентября в Грузию уехали более 20 тыс. человек.

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