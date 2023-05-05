С 5 мая Грузия на месяц закроет КПП «Верхний Ларс» для легковых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу доходов Министерства финансов Грузии.
Закрытие таможенного-пропускного пункта связано со строительством новых проездов для легковых автомобилей. Передвижение людей через «Верхний Ларс» будет происходить в обычном режиме.
Служба доходов подчеркнула, что легковой транспорт все равно сможет проезжать через КПП, но с задержками и через проезды, предназначенные для грузовых транспортных средств.
«Верхний Ларс» — единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. В 2022 году после объявления мобилизации перед пропускным пунктом на границе с Грузией образовались многокилометровые пробки. За 26–28 сентября в Грузию уехали более 20 тыс. человек.