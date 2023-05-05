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Российские пользователи Xbox столкнулись с проблемой при входе в аккаунт

Семён Гудошников
Сегодня в 09:51

Некоторые российские пользователи игровых консолей Xbox столкнулись в ночь на 5 мая со сбоем при входе в свои аккаунты. Жалобы стали появляться в игровом сообществе Xbox Community во «ВКонтакте», на них обратил внимание ТАСС.

При попытке входа в аккаунт выдается ошибка с текстом: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна». Раньше такое сообщение можно было увидеть при попытке входа аккаунт с территории Крыма, отмечается в сообществе.

Ряду пользователей, судя по комментариям в группе, помогло изменение DNS (системы доменных имен).

В марте 2022 года Microsoft (владелец Xbox) приостановила продажу товаров и услуг в России из‑за военной операции на Украине. В апреле сотрудники техподдержки компании, ретейлеры и некоторые владельцы Xbox сказали, что Microsoft прекратила гарантийное обслуживание игровых консолей в России. При этом часть ретейлеров заявила, что берет на себя все обязательства по обслуживанию проданных устройств Microsoft.

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