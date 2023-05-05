Российские пользователи Xbox столкнулись с проблемой при входе в аккаунт

В марте 2022 года Microsoft (владелец Xbox) приостановила продажу товаров и услуг в России из‑за военной операции на Украине. В апреле сотрудники техподдержки компании, ретейлеры и некоторые владельцы Xbox сказали, что Microsoft прекратила гарантийное обслуживание игровых консолей в России. При этом часть ретейлеров заявила, что берет на себя все обязательства по обслуживанию проданных устройств Microsoft.