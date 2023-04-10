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Microsoft перестала обслуживать консоли Xbox в России по гарантии

Виктория Шанина
Сегодня в 11:28

Американский технологический гигант Microsoft прекратил гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России. Об этом «Извстиям» рассказали сотрудники техподдержки компании, ретейлеры и некоторые владельцы приставок.

«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из‑за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались», — заявили газете в техслужбе.

Один из обладателей Xbox рассказал, что не смог сдать консоль в сервис Microsoft на обслуживание, хотя покупал ее официально и с гарантией производителя. Ему посоветовали «стряхнуть с консоли пыль» и «перезагрузить девайс».

Юрист компании ЭБР Анна Сарбукова отмечает, что на официальном сайте Microsoft можно найти условия гарантийного обсуживания и список стран, где оно осуществляется, — Россия в этом перечне все еще есть.

«Этот документ налагает на компанию ряд обязательств по гарантийной поддержке», — сказала Сарбукова, добавив, что в случае отказа в ремонте владелец консоли должен обратиться в Роспотребнадзор.

Опрошенные «Известиями» ретейлеры утверждают, что берут на себя все обязательства по обслуживанию устройств Microsoft. Если консоль покупалась на маркетплейсе, ответственность за него могут нести либо продавцы, либо сама площадка, пояснили в Ozon.

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MicrosoftРоспотребнадзор
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