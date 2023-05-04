Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан разделила интернет. Некоторые считают ее выбор мискастом

В апреле в сети появились первые кадры из сиквела «Дюны» Дени Вильнева, а накануне состоялась премьера первого трейлера сиквела «Дюны». Впервые зрители увидели Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан Коррино, и некоторые из них остались недовольны.
По сюжету романа Фрэнка Герберта Ирулан — старшая дочь падишаха-императора Шаддама IV, жена императора Пола Атрейдеса и воспитанница ордена Бене Гессерит. От ее лица ведется повествование, каждая глава открывается ее цитатой. На первых кадрах и в трейлере у Пью в образе принцессы короткие блондинистые волосы.
В книгах Ирулан описывается как высокая белокурая женщина с вытянутым лицом, острыми чертами и зелеными глазами. «Весь ее облик говорит о высокородности — она излучает поистине классическую надменность», — говорится о внешности Ирулан на странице фандома «Дюны».
Некоторым пользователям показалось, что внешность Флоренс Пью и одежда, которую использовали костюмеры, не совпадает с величественной Ирулан из романа. Они назвали это «чудовищным мискастом», а головной убор им показался дешевым.
Фанаты Ани Тейлор-Джой посчитали, что актрисе из «Королевского гамбита» роль Ирулан подошла бы лучше, чем Пью. Но есть и другие кандидаты на уже сыгранную роль, в том числе Леа Сейду, которая перевоплотилась в роль воспитанницы Бене Гессерит Марго Фенринг.
Часть фанатов «Дюны» вспомнили Ирулан из экранизации 1984 года и минисериала 2000-го, где принцессу сыграли Вирджиния Мэденс и Джулия Кокс. Они, по их мнению, лучше попадали в образ.
«Думаю, мне больше нравится принцесса Ирулан в исполнении Вирджинии Мэдсен. Ее версия кажется более царственной, роскошной и менее похожей на версию Флоренс Пью, и больше подходит империи Коррино и, следовательно, Известной Вселенной», — написал юзер с ником Haptic Ulcer.
Фанаты Флоренс Пью встали на защиту актрисы. Они напомнили, что идеально подобранная внешность не всегда гарантирует попадание в образ, и показали наряды Пью, в которых она больше похожа на Ирулан.
Мировой прокат продолжения «Дюны» начнется 3 ноября. В картине появятся новые персонажи, которых сыграли Остин Батлер и Леа Сейду, и вернутся старый актерский состав с Тимоте Шаламе и Зендеей.