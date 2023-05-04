Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан разделила интернет. Некоторые считают ее выбор мискастом

Фанаты Ани Тейлор-Джой посчитали, что актрисе из «Королевского гамбита» роль Ирулан подошла бы лучше, чем Пью. Но есть и другие кандидаты на уже сыгранную роль, в том числе Леа Сейду, которая перевоплотилась в роль воспитанницы Бене Гессерит Марго Фенринг.