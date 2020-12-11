Сериал «В Филадельфии всегда солнечно» продлили до 18-го сезона

Телеканал FX продлил сериал «В Филадельфии всегда солнечно» до 18-го сезона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На сегодняшний день вышло 14 сезонов «В Филадельфии всегда солнечно». С выходом 15-го сезона сериал побьет 54-летний рекорд «Приключений Оззи и Харриет» и станет самым продолжительным ситкомом в истории американского телевидения.

Как сказал создатель шоу и исполнитель одной из главных ролей Роб МакЭлхенни, авторы готовы заниматься проектом целую вечность, если зрители продолжат его смотреть.

Сериал рассказывает о совладельцах паба «У Пэдди», которые пытаются привлечь посетителей и удержать свой бизнес на плаву. Вместе с Робом МакЭлхенни в шоу снимаются Дэнни ДеВито, Чарли Дей, Гленн Хауэртон, Кейтлин Олсон.