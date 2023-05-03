«Закончилась эпоха российской моды»: знаменитости вспоминают Валентина Юдашкина

«Вслед за Вячеславом Зайцевым ушел наш дорогой друг, прекрасный мастер своего дела, великий, талантливый, гениальный художник, дизайнер, столп мировой моды Валентин Юдашкин. <…> Хочу выразить соболезнования всей семье Вали и хочу сказать вам, что я скорблю и вся моя семья скорбит вместе со всеми, кто ценил и уважал Валентина Юдашкина, а таких людей по всему миру огромное количество. Валя до последнего мгновения творил, не выпускал карандаш из рук, до последнего выходил на подиумы, даже когда ему было очень тяжело. <…> Я благодарю тебя за то, что ты в моей жизни, в моем творчестве сыграл большую роль и оставил вечную память своим уникальным талантом и даром в моих шоу „1020“ и „Пятый океан“. Покойся с миром и помни, что мы тебя очень любим».