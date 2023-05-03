«Закончилась эпоха российской моды»: знаменитости вспоминают Валентина Юдашкина

2 мая стало известно о смерти Валентина Юдашкина. Модельеру было 59 лет, в 2016 году у его обнаружили рак почки с метастазами в голове, и в марте этого года его состояние стало ухудшаться. Юдашкин был известен во всем мире: его коллекции были представлены на Неделях высокой моды в Париже и Милане. Созданные им платья выставлялись в парижском Лувре и в нью-йоркском Метрополитен-музее. Он создавал одежду для сборной России к Олимпийским играм (в 1994 и 1996 годах), шил костюмы для фигуристов, разработал униформу для летного состава «Аэрофлота» и армии России. Советские и российские звезды эстрады появлялись на сцене в нарядах его авторства: среди них Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Людмила Гурченко и Надежда Бабкина.
Знаменитости в соцсетях почтили память кутюрье
Дизайнер и стилист Александр Рогов
Писательница Алена Долецкая
Журналистка Елена Вайцеховская
Модель и телеведущая Светлана Бондарчук
Журналистка Ксения Собчак
«Валя! Дорогой и любимый! Талантливый человек и просто потрясающе верный и хороший друг! Спасибо за вечера у тебя на даче, за вкус, за легкость, за модные показы, за остроумие, за самое красивое свадебное платье, которое так и осталось лежать где‑то в большой коробке у тебя на складе… <…> Невозможно поверить, что тебя больше нет. Всегда буду помнить тебя и любить…. RIP».
Певица Анита Цой
«Вслед за Вячеславом Зайцевым ушел наш дорогой друг, прекрасный мастер своего дела, великий, талантливый, гениальный художник, дизайнер, столп мировой моды Валентин Юдашкин. <…> Хочу выразить соболезнования всей семье Вали и хочу сказать вам, что я скорблю и вся моя семья скорбит вместе со всеми, кто ценил и уважал Валентина Юдашкина, а таких людей по всему миру огромное количество. Валя до последнего мгновения творил, не выпускал карандаш из рук, до последнего выходил на подиумы, даже когда ему было очень тяжело. <…> Я благодарю тебя за то, что ты в моей жизни, в моем творчестве сыграл большую роль и оставил вечную память своим уникальным талантом и даром в моих шоу „1020“ и „Пятый океан“. Покойся с миром и помни, что мы тебя очень любим».