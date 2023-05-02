Реклама
Новости

Умер модельер Валентин Юдашкин

Виктория Шанина
Сегодня в 13:09

В возрасте 59 лет умер модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщает Первый канал со ссылкой на его супругу Марину Юдашкину.

Информацию подтвердили в модном доме Valentin Yudashkin. Причины смерти модельера не раскрываются.

«Какие‑либо еще комментарии мы пока дать не можем», — заявили изданию The Blueprint в пресс-службе бренда.

Телеграм-канал Shot отмечает, что в 2016 году у Юдашкина обнаружили рак почки с метастазами в голове. В марте 2023 года после ремиссии состояние модельера начало ухудшаться.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. В 1986-м он окончил Московский индустриальный техникум с двумя дипломами («История костюма» и «Макияж и декоративная косметика»), а уже в 1991 году его первая коллекция из 150 моделей была представлена в Париже.

Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России, мужской и женской футбольных сборных, участвовал в разработке образцов парадной формы для военнослужащих ВС РФ, был главредом телеканала «Стиль и мода», президентом Союза танцевального спорта России.

Также Юдашкин был официально зарегистрирован как доверенное лицо Владимира Путина. Среди его званий — народный художник России (2005 год), заслуженный деятель искусств России (1999 год), академик Российской академии художеств (2012 год).

расскажите друзьям
теги
Первый каналРАХСБОРНАЯ РОССИИ
люди
Валентин ЮдашкинВладимир ПутинМарина Юдашкина
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»