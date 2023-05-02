Умер модельер Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. В 1986-м он окончил Московский индустриальный техникум с двумя дипломами («История костюма» и «Макияж и декоративная косметика»), а уже в 1991 году его первая коллекция из 150 моделей была представлена в Париже.