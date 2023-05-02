В возрасте 59 лет умер модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщает Первый канал со ссылкой на его супругу Марину Юдашкину.
«Какие‑либо еще комментарии мы пока дать не можем», — заявили изданию The Blueprint в пресс-службе бренда.
Телеграм-канал Shot отмечает, что в 2016 году у Юдашкина обнаружили рак почки с метастазами в голове. В марте 2023 года после ремиссии состояние модельера начало ухудшаться.
Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. В 1986-м он окончил Московский индустриальный техникум с двумя дипломами («История костюма» и «Макияж и декоративная косметика»), а уже в 1991 году его первая коллекция из 150 моделей была представлена в Париже.
Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России, мужской и женской футбольных сборных, участвовал в разработке образцов парадной формы для военнослужащих ВС РФ, был главредом телеканала «Стиль и мода», президентом Союза танцевального спорта России.
Также Юдашкин был официально зарегистрирован как доверенное лицо Владимира Путина. Среди его званий — народный художник России (2005 год), заслуженный деятель искусств России (1999 год), академик Российской академии художеств (2012 год).