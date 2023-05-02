Джаред Лето в образе кошки и Рианна в «свадебном» платье: как выглядели звезды на Met Gala-2023

Бал Met Gala — одно из крупнейших событий в мире моды, которое ежегодно проходит в Метрополитен-музее Нью-Йорка. Там же организовывают выставку, тема которой совпадает с темой бала. В этом году они посвящены наследию знаменитого дизайнера Карла Лагерфельда, который скончался в 2019 году. И хотя в сети возмущались этим, так как известны фэтфобные и сексистские комментарии Лагерфельда, знаменитости не стали игнорировать мероприятие и пришли блеснуть нарядами.