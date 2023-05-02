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Джаред Лето в образе кошки и Рианна в «свадебном» платье: как выглядели звезды на Met Gala-2023

Анна Красюк
Сегодня в 18:30

Бал Met Gala — одно из крупнейших событий в мире моды, которое ежегодно проходит в Метрополитен-музее Нью-Йорка. Там же организовывают выставку, тема которой совпадает с темой бала. В этом году они посвящены наследию знаменитого дизайнера Карла Лагерфельда, который скончался в 2019 году. И хотя в сети возмущались этим, так как известны фэтфобные и сексистские комментарии Лагерфельда, знаменитости не стали игнорировать мероприятие и пришли блеснуть нарядами.

Карл Лагерфельд был главным модельером французского модного дома Chanel, поэтому некоторые звезды решили отдать дань уважения именно этому люксовому бренду: Марго Робби выбрала для появления на балу винтажное платье из кутюрной коллекции 1993 года, в котором выходила Синди Кроуфорд, Дуа Липа повторила образ Клаудии Шиффер 1992 года, а Николь Кидман надела платье, в котором снималась 19 лет назад в фильме-кампании Chanel N°5.

Зрители не первый год иронизируют в сети, что мужчины приходят на бал в костюмах официантов, но некоторые гости Met Gala-2023 сумели выделиться. Например, Джаред Лето появился на ковровой дорожке в костюме кошки Карла Лагерфельда по кличке Шупетт. А актер Харви Гильен — в запоминающемся розовом фраке. Педро Паскаль собрал лук из черных шорт, красной рубашки, пальто того же оттенка и высоких грубых ботинок.

А Рианна появилась на мероприятии только в самом финале: певица, ожидающая второго ребенка, вышла c A$AP Rocky в «свадебном» платье и эффектной накидке, декорированной цветами.

Подробности по теме
Ковровая дорожка в цветах зубной пасты и бегущий таракан: главные мемы Met Gala-2023
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теги
ChanelКонсервативная партия
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КИМ КАРДАШЬЯНКарл ЛагерфельдДжаред ЛетоРианнаПедро Паскаль
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