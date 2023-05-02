В Minecraft после онлайн-митинга у памятника Жириновскому рухнул сервер

1 мая в Minecraft прошел онлайн-митинг у памятника основателя ЛДПР Владимира Жириновского, из‑за которого сервер не выдержал и рухнул. Об этом пишет РИА «Новости».
В первой цифровой демонстрации приняли участие 12 тыс. человек со всего мира, заявили в ЛДПР: «Мы не знаем, сколько бы пришло еще. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул».
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов, выступая на виртуальном мероприятии, заявил, что партия планирует использовать эту и другие платформы для общения с избирателями и привлечения новых сторонников, становясь «первой цифровой партией России».
О том, что ЛДПР проведет митинг в Minecraft, стало известно 27 мая. Такое решение было принято из‑за того, что в этом году в России не рекомендовалось проводить первомайские демонстрации.