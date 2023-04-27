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ЛДПР проведет первомайскую демонстрацию в Minecraft рядом с виртуальным памятником Жириновскому

Семён Гудошников
Сегодня в 16:50

ЛДПР проведет демонстрацию на 1 Мая в компьютерной игре Minecraft. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Сбор сторонников партия проведет у виртуального памятника Владимиру Жириновскому, который создали в игре. Начало мероприятия в 12.00; парламентарий указал данные сервера, на котором построили памятник.

«Цифровые технологии, увы, пока неидеальны, и Владимир Вольфович получился не очень похожим. Но уверен, что неизвестный скульптор еще поработает над портретным сходством. В любом случае работа впечатляет», — отметил Свинцов.

Решение провести мероприятие в онлайне связано с тем, что в этом году в России не рекомендуется проводить первомайские демонстрации.

Ранее в ЛДПР решили создать «первый в мире политический алгоритм „Жириновский“». Для этого нейросеть обучат на трудах, выступлениях, письмах и комментариях Владимира Вольфовича. У нее также будет доступ к информации о происходящем в мире.

Предполагается, что алгоритм сможет давать прогнозы и отвечать в манере ушедшего из жизни лидера партии. «Убеждены, что сформулированные алгоритмом „Жириновский“ оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира», — считает Леонид Слуцкий.

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ЛДПРГосдума
люди
Владимир ЖириновскийАндрей Свинцов
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