Съемки второго сезона «Halo» завершились. Они длились 11 месяцев

Съемки второго сезона сериала «Halo», экранизации одноименной серии игр, завершились спустя 11 месяцев после начала. Об этом сообщил в своих соцсетях актер Пабло Шрайбер, сыгравший в проекте Мастера Чифа.
Артист опубликовал фотографии кинематографистов, участвовавших в создании сериала. Он поблагодарил их за сотрудничество и подчеркнул, что именно члены съемочной команды помогали ему оставаться честным в своей работе и не сойти с ума.
«Каждый человек здесь выполнял критически важную роль, без которой я не был бы способен сыграть своего персонажа. Все они талантливые художники сами по себе. Труженики, которые полностью разделили со мной это путешествие, и также замечательные люди», — написал Шрайбер.
Актер не пояснил, когда новые серии шоу выйдут на экраны. Первый сезон «Halo» показали в марте 2022 года на стриминговом сервисе Paramount+. Там же представят и продолжение сериала.
Помимо Шрайбера, в проекте снялись Джен Тейлор, Шабана Азми, Наташа Кулзач, Бентли Калу, Кейт Кеннеди, Чарли Мерфи, Дэнни Сапани, Боким Вудбайн и другие.
Среди продюсеров проекта фигурируют Стивен Спилберг, Дэррил Франк, Джастин Фалвей, а также Отто Батхерст, Тоби Лесли, Кайл Киллен, Скотт Пеннингтон, Стивен Кейн, Кики Волфкилл, Фрэнк О’Коннор и Бонни Росс.
Киллен и Кейн выступают также шоураннерами. Во втором сезоне к команде присоединился создатель сериала «Дивный новый мир» Дэвид Винер. Он стал исполнительным продюсером и шоураннером.