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Paramount+ продлил сериал «Halo» на второй сезон в преддверии премьеры шоу

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:47

Paramount+ продлил сериал «Halo» на второй сезон еще до выхода первого, премьера которого должна состояться 24 марта. Об этом сообщает Variety.

К проекту присоединится создатель сериала «Дивный новый мир» Дэвид Винер. Он выступит в качестве исполнительного продюсера и шоураннера. Издание отмечает, что раннее продление еще до премьеры — это сильный вотум доверия.

Halo поставлен по мотивам одноименной видеоигры от Bungie. Однако телевизионная адаптация будет проходить в своей собственной временной шкале. В декабре исполнительный продюсер Кики Вулфкилл подтвердила, что шоу не будет частью того же канона, что и игры.

«Мы называем это временной шкалой Halo Silver, чтобы отличать ее от основного канона», — заявила она. По словам Вулфкилл, таким образом создатели хотят «защитить как основной канон, так и телевизионную историю», дав им возможность развиваться, не пересекаясь друг с другом.

Среди продюсеров проекта фигурируют Стивен Спилберг, Дэррил Франк, Джастин Фелви, а также Отто Батхерст, Тоби Лесли, Кайл Киллен, Скотт Пеннингтон, Стивен Кейн, Кики Вулфкилл, Фрэнк О’Коннор и Бонни Росс. Киллен и Кейн выступают также шоураннерами.

В сериале снялись Пабло Шрайбер, Джен Тейлор, Шабана Азми, Наташа Кулзак, Бентли Калу, Кейт Кеннеди, Чарли Мерфи, Дэнни Сапани, Боким Вудбайн и другие.

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