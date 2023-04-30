Умер модельер Вячеслав Зайцев

Зайцев создавал костюмы для звезд советской и российской эстрады, фигуристов и олимпийских спортивных делегаций. Он также работал над костюмами для постановок в московских театрах, для фильмов и мюзиклов. В 2007–2009 годах вел программу «Модный приговор» на «Первом канале».