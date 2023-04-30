Реклама
Новости

Умер модельер Вячеслав Зайцев

Семён Гудошников
Сегодня в 20:15

Умер модельер Вячеслав Зайцев, сообщают Mash, 112 и «Рен ТВ». Смерть Зайцева подтвердил РБК сотрудник его дома моды. Модельеру было 85 лет.

По данным Mash, днем Зайцева госпитализировали в Щелковскую больницу, врачи зафиксировали у него кровотечение в желудке. После томографии модельера экстренно отправили в реанимацию, где он скончался.

Вячеслав Зайцев окончил в 1962 году Московский текстильный институт по специальности художник-модельер. В 1982-м в столице открылся дом моды имени Зайцева, где в том числе проходили показы его коллекций.

С конца 1980-х одежду Зайцева начали демонстрировать на неделях моды в Париже и Флоренции. В западной прессе он получил прозвище «Красный Диор».

Зайцев создавал костюмы для звезд советской и российской эстрады, фигуристов и олимпийских спортивных делегаций. Он также работал над костюмами для постановок в московских театрах, для фильмов и мюзиклов. В 2007–2009 годах вел программу «Модный приговор» на «Первом канале».

Подробности по теме
Вячеслав Зайцев, модельер
расскажите друзьям
теги
Первый канал
люди
Вячеслав Зайцев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»