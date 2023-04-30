Умер модельер Вячеслав Зайцев, сообщают Mash, 112 и «Рен ТВ». Смерть Зайцева подтвердил РБК сотрудник его дома моды. Модельеру было 85 лет.
По данным Mash, днем Зайцева госпитализировали в Щелковскую больницу, врачи зафиксировали у него кровотечение в желудке. После томографии модельера экстренно отправили в реанимацию, где он скончался.
Вячеслав Зайцев окончил в 1962 году Московский текстильный институт по специальности художник-модельер. В 1982-м в столице открылся дом моды имени Зайцева, где в том числе проходили показы его коллекций.
С конца 1980-х одежду Зайцева начали демонстрировать на неделях моды в Париже и Флоренции. В западной прессе он получил прозвище «Красный Диор».
Зайцев создавал костюмы для звезд советской и российской эстрады, фигуристов и олимпийских спортивных делегаций. Он также работал над костюмами для постановок в московских театрах, для фильмов и мюзиклов. В 2007–2009 годах вел программу «Модный приговор» на «Первом канале».