Мартин Скорсезе призвал кинотеатры смелее показывать независимые фильмы

Американский режиссер Мартин Скорсезе призвал владельцев кинотеатров почаще показывать независимое кино, чтобы массовый зритель мог познакомиться в комфортной обстановке с более глубокими работами, чем высокобюджетные блокбастеры. Об этом пишет Collider.
«Я бы хотел, чтобы такие фильмы вернулись в кинотеатры, и молодые зрители могли бы их увидеть, получить удовольствие от этого опыта, ведь в кинотеатре комфортно и уютно. Они соберутся с друзьями у экрана, который гораздо больше, чем у них дома, и позволяет глубже ощутить эмоциональную связь с картиной <…> Здесь концентрация, у большого экрана. Здесь темно, и ничто не отвлекает от просмотра», — рассказал Скорсезе во время своего выступления на фестивале CinemaCon.
Режиссер добавил, что люди оценят независимое кино в этом формате и повлияют таким образом на выбор прокатчиков в следующем году и после. Речь, на всякий случай уточнил Скорсезе, конечно же идет о настоящем независимом кино, а не о «фильмах, с прилепленной к ним наклейкой „инди“».
«Это инвестиция в будущее кинематографа», — говорит Скорсезе.
Он уверен, что независимые фильмы и эмоции, с которыми они работают, способны по-настоящему вдохновлять людей на размышления и собственное творчество.
Конечно, утверждает Скорсезе, блокбастеры это тоже хорошо, но независимые фильмы позволяют воспитывать людей, которые эти блокбастеры потом и создают, принося кинотеатрам кассу для показа менее прибыльных картин.
Уже в октябре в мировой прокат выйдет очередная криминальная драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.