Мартин Скорсезе призвал кинотеатры смелее показывать независимые фильмы

«Я бы хотел, чтобы такие фильмы вернулись в кинотеатры, и молодые зрители могли бы их увидеть, получить удовольствие от этого опыта, ведь в кинотеатре комфортно и уютно. Они соберутся с друзьями у экрана, который гораздо больше, чем у них дома, и позволяет глубже ощутить эмоциональную связь с картиной <…> Здесь концентрация, у большого экрана. Здесь темно, и ничто не отвлекает от просмотра», — рассказал Скорсезе во время своего выступления на фестивале CinemaCon.