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Вестерн-драма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе получила дату выхода

Виктория Шанина
Сегодня в 08:51

Новая криминальная драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях выйдет в широкий прокат 20 октября. Об этом пишет Variety.

Речь идет о мировом прокате, появится ли фильм в российских кинотеатрах и когда это произойдет, пока неясно.

«Убийцы цветочной луны» — фильм производства Apple Original Films, поэтому драма Скорсезе появится также на стриминговой платформе Apple TV+, но произойдет это позже кинотеатральной премьеры.

Ранее западные СМИ предполагали, что «Убийцы цветочной луны» должны дебютировать на каком‑либо крупном кинопоказе в 2023 году. Например, это мог быть смотр Каннского кинофестиваля в мае или Венецианского — в сентябре.

Действие «Убийц цветочной луны» развернется в американском штате Оклахома в 1920-х годах. Лента расскажет о расследовании убийств индейцев осейджи, в рамках которого власти вышли на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.

Помимо Ди Каприо и Де Ниро в фильме снялись экс-вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт, кантри-гитаристы Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл, актер Джесси Племонс («Во все тяжкие») и другие.

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