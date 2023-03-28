Вестерн-драма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе получила дату выхода

Новая криминальная драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях выйдет в широкий прокат 20 октября. Об этом пишет Variety.
Речь идет о мировом прокате, появится ли фильм в российских кинотеатрах и когда это произойдет, пока неясно.
«Убийцы цветочной луны» — фильм производства Apple Original Films, поэтому драма Скорсезе появится также на стриминговой платформе Apple TV+, но произойдет это позже кинотеатральной премьеры.
Ранее западные СМИ предполагали, что «Убийцы цветочной луны» должны дебютировать на каком‑либо крупном кинопоказе в 2023 году. Например, это мог быть смотр Каннского кинофестиваля в мае или Венецианского — в сентябре.
Действие «Убийц цветочной луны» развернется в американском штате Оклахома в 1920-х годах. Лента расскажет о расследовании убийств индейцев осейджи, в рамках которого власти вышли на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.
Помимо Ди Каприо и Де Ниро в фильме снялись экс-вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт, кантри-гитаристы Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл, актер Джесси Племонс («Во все тяжкие») и другие.